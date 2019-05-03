Голова УГКЦ, митрополит Львівський та патріарх Філарет стали почесними громадянами Львова

З нагоди Дня Львова Львівська міська рада надала звання «Почесний громадянин Львова» Главі Української Греко-Католицької Церкви Святославу ( Шевчуку), митрополиту Львівський Православної Церкви України Макарію (Малетичу) і почесному патріарху Православної Церкви України Філарету (Денисенко) за їхню «жертовність задля єдності українського християнства».

«Я не кажу, що я багато зробив для Львова, але здобутками львівської громади я тішуся. Мені не байдуже до Львова. Нехай милосердний Господь благословляє нас, об’єднує, щоб ми будували сильну, європейську, національну Україну», – сказав під час урочистої церемонії митрополит Макарій.​

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Глава УГКЦ Святослав у своїй промові назвав Львів західною брамою України до Європи.

«Святкуючи сьогодні День міста, у контексті 100-річчя відновлення соборності українського народу, я хочу підкреслити, що Львів має особливу місію супроти всієї України. Я переконаний, що не існує Європи без християнського коріння. Інакше вона перетворюється на суспільний, політичний чи бізнес-проект, але перестає бути собою», – говорить глава УГКЦ Святослав (Шевчук).

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Серед «Почесних громадян Львова» – Папа Римський Іван Павло ІІ, кардинал Мирослав Іван Любачівський, кардинал Любомир Гузар, громадський діяч із Польщі Яцек Куронь, ветеран УПА Мирослав Симчич, академік Ігор Юхновський, політичний діяч Збігнєв Бжезінські. Удостоюють званням із 1991 року.

Сьогодні у Львові розпочались святкові заходи з нагоди 763-річчя заснування міста. День міста триватиме від 3 до 5 травня.