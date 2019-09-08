Низка держав світу заявили про невизнання «місцевих виборів» у анексованому Криму

Щонайменше шість країн вже заявили, що не визнають так звані муніципальні вибори, які Росія проводить в анексованому Криму в той же день, що й на своїй території.

Відповідні заяви оприлюднили міністерства закордонних справ Латвії, Литви, Естонії, Румунії, Грузії та Польщі або їхні очільники.

Зокрема міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що його країна не визнає вибори в Криму та Севастополі.

«Я підтверджую нашу рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», – йдеться в заяві глави дипломатичного відомства Естонії.

Схожі заяви поширили колеги Рейнсалу з Литви та Латвії – Лінас Лінкявічус та Едгарс Ринкевич.

МЗС Польщі, своєю чергою, нагадали, що Росія порушила міжнародне право, анексувавши Крим, що підтверджує резолюція Генеральної асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року.

«В такому контексті Польща визнає незаконними дії російської влади в окупованому Криму та вважає результати будь-яких «виборів» (на території півострова – ред.) недійсними», – йдеться в заяві міністерства.

Крім того, дипломатичне відомство Польщі принагідно звернуло увагу на «тривале погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму», зокрема арешти кримських татар.

«Ми закликаємо до міжнародної солідарності у протистоянні таким діям Російської Федерації на анексованому півострові», – підсумовують у МЗС Польщі.

8 вересня МЗС України закликало міжнародних партнерів дати принципову оцінку організації і проведенню Росією так званих «місцевих виборів» в тимчасово окупованому Криму

Раніше у пресслужбі Представництва Європейського Союзу в Україні на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії відповіли, що Європейський союз не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

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8 вересня на території анексованого Росією півострова пройшло «голосування» до російського парламенту Криму і в місцеві органи влади.

Прокуратура Автономної Республіки Крим закликала жителів півострова не брати участь в цих «виборах».

Офіційний Київ та країни Заходу неодноразово заявляли, що не визнають законності проведення Росією будь-яких виборів в анексованому Криму.