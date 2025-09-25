Свириденко: відключення світла і газу за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими

Кабінет міністрів України доручив профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

«Постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення», – написала вона в телеграмі.



За її словами, мета цього кроку – гарантувати стабільну роботу енергетичної інфраструктури взимку та забезпечити світло і тепло для людей, незалежно від російських атак.

На початку вересня президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська знову концентрують удари проти української енергетики. Він анонсував відповідь на ці удари, але зауважив, що головне – це стабільність системи.

Також 1 вересня було засідання Ставки Верховного головнокомандувача, присвячене підготовці до опалювального сезону. Серед іншого, обговорювався захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення.



