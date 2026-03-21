На лівому березі столиці перебої зі світлом та водопостачанням – КМДА

На лівому березі Києва сталась аварійна ситуація, йдеться у повідомленні міської державної адміністрації (КМДА).

«Через аварійну ситуацію на електромережі на лівому березі перебої зі світлом та водопостачанням. Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження», – зазначили у відомстві.

Водночас у ДТЕК повідомили, що орієнтовний час відновлення електропостачання – до 2:21. Однак, це попередні дані, які можуть змінюватися, попередили енергетики.

У «Київпастранс» поінформували, що затримується рух низки трамваїв і тролейбусів через відсутність напруги в контактній мережі.

«Затримується рух трамваїв № 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35... Затримується рух тролейбусів № 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к», – сказано у дописах комунального підприємства.

Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 1 березня, що «ми пройшли цю зиму, найбільш складну за всі роки війни». Глава держави подякував військовим, енергетикам та іншим службам за їхню роль у проходженні найхолоднішого періоду, але попередив, що «росіяни не збираються зупинятися з ударами».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.