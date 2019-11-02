Світоліна зіграє у фіналі Підсумкового турніру WTA з першою ракеткою світу

Українська тенісистка, восьма ракетка світу Еліна Світоліна дізналася суперницю у фіналі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в китайському Шеньчжені.

Австралійка Ешлі Барті перемогла чешку Кароліну Плішкову за підсумком трьох сетів – 4:6, 6:2, 6:3.

Матч Світоліна – Барті відбудеться 3 листопада. 23-річна австралійка – перша ракетка світу, проте до цього часу Світоліна вигравала в неї у всіх п’ятьох очних зустрічах.

2 листопада Світоліна здобула перемогу в півфіналі WTA Finals. Її опонентка швейцарка Белінда Бенчіч відмовилася продовжувати матч через травму за рахунку 4:1 на користь українки.

У 2018 році Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA й цьогоріч захищає свій титул.