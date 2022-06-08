Світовий банк схвалив надання Україні майже 1,5 млрд доларів

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування для України в розмірі 1,49 мільярда доларів у рамках проєкту «Державні видатки на підтримку адміністративної спроможності в Україні», повідомила пресслужба СБ.

«Кошти з цього проєкту будуть використані на виплату заробітної плати державним і соціальним працівникам. Проєкт отримав фінансові гарантії від Великої Британії, Нідерландів, Литви та Латвії, паралельне фінансування з Італії та очікувані майбутні гарантії, у тому числі з Данії. Проєкт також співфінансується за рахунок внесків до нового багатодонорського трастового фонду (MDTF) з кількох країн, включаючи Швейцарію», – йдеться в повідомленні.

За даними Світового банку, це нове фінансування є частиною пакету підтримки в понад чотири мільярди доларів, який мобілізує СБ, і близько двох мільярдів із цих коштів уже виплачено.

«Група Світового банку продовжує вживати швидких заходів, щоб підтримати Україну та її народ під час війни, яка руйнує країну», – заявив президент Групи Світового банку Девід Малпасс.

Від моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році зобов’язання банку перед країною досягли майже 16 мільярдів доларів у близько 90 проєктах і програмах, включно зі загадним новим проєктом, додали в СБ.