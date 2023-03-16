Верховний суд РФ визнав легіон «Свобода Росії» терористичною організацією

Верховний суд Росії за позовом Генеральної прокуратури визнав легіон «Свобода Росії» терористичною організацією, повідомляє «Інтерфакс».

Як стверджують російські правоохоронні органи, легіон «Свобода Росії» був створений у березні 2022 року «за вказівкою президента України Володимира Зеленського» для вербування добровольців з числа громадян Росії з метою їхньої участі у бойових діях на боці Збройних сил України, а надалі для «вчинення терористичних актів на території Росії та повалення центральної влади».

Про створення легіону повідомив невдовзі після російського вторгнення в Україну колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який живе в Україні. За твердженнями українських політиків та учасників легіону, підрозділ складається з російських добровольців, його мета – звільнення окупованих українських регіонів та боротьба проти «диктаторського режиму Володимира Путіна». Стверджується, що бійці легіону беруть участь у бойових діях, зокрема на передовій. Не відомо про якісь теракти, вчинені бійцями легіону.

Як символіку обʼєднання використовує біло-синьо-білий прапор, запропонований після початку війни частиною опозиціонерів як прапор «вільної Росії», альтернативний триколору.

За словами Пономарьова, «легіон починався фактично як піар-ініціатива, але потім перетворився на реальну силу». У жовтні 2022 року Пономарьов сподівався, що в ньому буде кілька тисяч людей. Справжня кількість його бійців не відома.

Генпрокурор Росії Ігор Краснов виступив із вимогою визнати легіон «Свобода Росії» терористичною організацією на початку лютого.

В Україні є ще один підрозділ із громадян Росії, які борються на боці ЗСУ – «Російський добровольчий корпус». Його представники брали на себе відповідальність за недавній рейд до Брянської області, під час якого на короткий час були зайняті два села. Влада України фактично дистанціювалася від рейду, назвавши його справою рук російських партизанів. РДК та «Легіон «Свобода Росії» – дві різні, не повʼязані одна з одною структури.