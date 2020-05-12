У Святогірську виявили лише один випадок захворювання на COVID-19 – влада

У місті Святогірськ Донецької області від 3 березня і станом на теперішній час зафіксовано лише один випадок захворювання на COVID-19. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода відповіли у міській раді Слов’янська.

Зазначається, що хвора прибула з Росії. Після тесту, 8 травня, її госпіталізували до лікарні міста Костянтинівка.

«Після 19 квітня серед мешканців Святогірська обстежено методом ПЛР 14 осіб, що пересікли державний кордон», – мовиться у повідомленні.

19 квітня речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що через порушення під час служби Божої в Святогірській лаврі варто чекати спалаху коронавірусного захворювання в регіоні.

Усього на сьогодні в Україні виявлено 16 023 випадки коронавірусної інфекції, 3373 людини одужали, 425 померли