У Києві прорвало водогін і затопило вулицю: два будинки залишилися без води – влада

У Святошинському районі столиці на проїжджу частину стався витік холодної води, комунальники ліквідовують підтоплення, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Увечері 7 січня мешканці Святошинського району зателефонували до диспетчерської та повідомили про пошкодження.

«Заявка про пошкодження надійшла до диспетчерської «Київводоканалу» 7 січня о 22:55. На місце виїхала аварійна бригада, яка перекрила воду та локалізувала витік. Без води залишилися 2 житлові будинки», – повідомили у КМДА.

Також на місці працюють фахівці «Київавтодору», які ліквідують наслідки потопу та забруднення проїжджої частини.

«Зараз на місці працюють фахівці «Київавтодору», щоб ліквідувати підтоплення та забруднення проїзної частини та дати можливість аварійній бригаді «Київводоканалу» розпочинати ремонт водопроводу. Враховуючи аварійну ситуацію та складні погодні умови, шляховики здійснюють додаткову обробку вулиці, щоб забезпечити безпечний рух транспорту», – зазначили у міській адміністрації.

Влада уточнила, що стався саме витік холодної води.

«Наголошуємо, що стався витік саме холодної води. Просимо медіа та блогерів не маніпулювати та не поширювати неправдиву інформацію, втягуючись у брудні атаки на міську владу та комунальні служби, які в нинішніх умовах роблять все, щоб забезпечити життєдіяльність столиці», – написали на каналі.