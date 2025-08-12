Свириденко оголосила про 400 стипендій для школярів, які складуть НМТ на більш як 185 балів

Голова уряду Юлія Свириденко анонсувала збільшення розміру стипендій і оголосила про запровадження винагороди для школярів, які найкраще складуть Національний мультипредметний тест (НМТ).

«З 1 вересня уряд збільшив розмір президентських стипендій для учнів профтехів до 6 320 грн; для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн; для студентів університетів — 10 000 грн; аспірантів — 23 700 грн.

Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію президента — 10 000 грн на рік. Кількість стипендій збільшуємо до 400», – написала очільниця уряду в телеграмі.

Також Свириденко оголосила про отримання доручення від президента України вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів.

«Разом із військовими маємо переглянути правила перетину кордону, підвищивши вікову межу з 18 до 22 років», – додала прем’єр-міністерка, підтвердивши попередню заяву глави держави.

Раніше 12 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців. «На цей час є обмеження: 18 років на кордоні, я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетині», – вказав Зеленський.







