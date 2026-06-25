Свириденко у Гданську нагадала, що «немає свободи без солідарності»

Україна дякує європейським партнерам за «надважливий фінансовий інструмент» підтримки обсягом 90 мільярдів євро, заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 25 червня, відкриваючи Конференцію з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC) в польському Гданську.

Голова уряду назвала це «черговим сигналом довіри до України та підтримки наших реформ».

«Символічно, що URC проходить у польському Гданську – місті, де вже перемагала солідарність. «Немає свободи без солідарності» – гасло, знову актуальне в часи спільних безпекових викликів», – наголосила прем’єрка, яка очолила українську делегацію замість президента Володимира Зеленського – він не приїхав до Гданська через конфлікт із Польщею з історичних питань.

Свириденко анонсувала, що в межах конференції у Гданську заплановано:



🔹підписання близько 160 угод та оголошення про понад 30 партнерств на загальну суму понад 10 млрд євро.

🔹 участь понад 80 українських компаній у найбільшому за всю історію URC бізнес-ярмарку разом із 2 000 представників бізнесу з усього світу.

🔹 старт нового формат Енергетичної платформи, яка стане постійним інструментом мобілізації міжнародної підтримки нашої енергетики.



Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) проходить 24–26 червня у польському Гданську. У ній беруть участь представники урядів, міжнародних фінансових інституцій, бізнесу та громадянського суспільства. Основна мета заходу – мобілізувати міжнародні інвестиції та підтримку для відбудови України.