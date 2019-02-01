В ООС повідомили про викриття на сході контрафакту на мільйон доларів

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про викриття контрафактної алкогольної продукції на суму понад 28 мільйонів гривень.

У перебігу санкціонованих обшуків складських приміщень у Бахмуті і Краматорську Донецької області виявили і вилучили технологічну лінію для розливу і пакування фальсифікованих алкогольних виробів, 1347 «театрапаків» ємністю по 10 літрів кожен, або 13 тисяч 470 літрів, готової продукції – фальсифікованого алкоголю, понад 20,5 тонн етилового спирту, понад 20 тисяч марок акцизного податку України та інше приладдя для виготовлення і пакування фальсифікованого алкоголю, мовиться в повідомленні. Загальна сума вилученого обладнання і товарно-матеріальних цінностей складає близько 1 мільйона доларів США.

«На даний час проводяться слідчі (оперативні) заходи з метою встановлення всіх причетних осіб, у т. ч. військовослужбовців ЗСУ та правоохоронних органів, які мають стосунок до вище вказаної злочинної схеми і здійснювали її «кришування». Після цього вказаним особам буде повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою», – заявили військові.

«Командування Об’єднаних сил вчергове нагадує, що в районі проведення операції діє правило «Закон – єдиний для всіх!» – додали у прес-центрі.

У повідомленні нагадали, що за наказом командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва в районі проведення ООС тривають заходи для запобігання і протидії незаконному перетину через лінію зіткнення товарно-матеріальних цінностей. Злочинну схему протиправного виготовлення і подальшої реалізації на території різних областей України, а також переміщення за сприяння на даний час не встановлених осіб через лінію розмежування фальсифікованих алкогольних виробів, про ліквідацію якої оголосили нині, викрили в результаті спільних дій силовиків і правоохоронців упродовж листопада 2018-го – січня 2019 років.

Боротьба з незаконним переміщенням через лінію контакту товарів, зокрема контрабандних, що іноді відбувається за сприяння українських силовиків, останнім часом посилилася. Зокрема, днями, теж унаслідок кількамісячної роботи, затримали кількох учасників схеми переправлення великих партій цигарок російського виробництва з непідконтрольних українській владі територій за хабарі силовикам. Як повідомили Радіо Свобода у прокуратурі Об’єднаних сил, затримані на цей час – військовослужбовець, працівник правоохоронного органу (за деякими повідомленнями, офіцер військової контррозвідки СБУ) і цивільна особа.