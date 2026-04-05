Сибіга: в Україну повернеться посольство Сирії, а в Сирію – українське

В Україну повернеться посольство Сирії, а в Сирію – українське, повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга за підсумками зустрічі зі своїм сирійським колегою Асаадом Хасаном аш-Шейбані.

«Ми домовилися найближчим часом відкрити посольства в Києві та Дамаску – важливий крок у зміцненні нашого партнерства», – зазначив глава МЗС.

Сибіга каже, що під час зустрічі сторони розглянули питання логістики, зокрема розвиток торговельних і морських маршрутів – сфер, що мають «значний потенціал» для поглиблення економічної співпраці.

«Продовольча безпека залишається важливим напрямом. Україна готова робити свій внесок, зокрема через такі ініціативи, як «Зерно з України», щоб підтримати стабільність у регіоні. Двостороння торгівля вже зросла у дев’ять разів з моменту підписання Спільного комюніке про відновлення дипломатичних відносин, і ми бачимо чіткі можливості для її подальшого розширення», – наголосив Сибіга.

Посольство Сирійської Арабської Республіки в Україні офіційно діяло з 25 квітня 2005 року до 2018 року. Дипломатичну установу в Києві було закрито Україною через злочини режиму Башара Асада, а у 2022 році Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією після визнання так званих «ЛДНР».

У неділю, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Сирії.

«Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі – підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя», – зазначив президент.

Раніше, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбулу, де провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.