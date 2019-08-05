МНС Росії назвало головну причину лісових пожеж в Сибіру

У міністерстві надзвичайних ситуацій Росії заявили, що основною причиною лісових пожеж в Сибіру є необережне поводження з вогнем. Про це в понеділок повідомила прес-служба відомства.

У російському МНС стверджують, що їх версія підтверджується тим, що велика частина вогнищ загоряння розташована біля доріг.

У профільному відомстві заявили, що причиною лісових пожеж стали сухі грози, які пройшли в Сибіру. За даними МНС, площа активного горіння становить на даний момент близько 57 тисяч гектарів. Загалом пожежу ліквідують більше чотирьох тисяч чоловік і 400 одиниць техніки.

Російська рахункова палата повідомила, що збиток від лісових пожеж в Росії за перші шість місяців 2019 року склав майже два з половиною мільярди рублів. Всього, за даними відомства, за цей період виникло понад 7500 пожеж.