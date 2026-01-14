Війська РФ намагаються створити плацдарм для ударів по Запоріжжю – Сили оборони півдня

Російські війська намагаються прорватися до Степногірська у Запорізькій області, розташованого на вигідному для сил РФ плацдармі, який дасть змогу вести вогонь по Запоріжжю, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі виданню РБК-Україна.

За його словами, бої на підступах до селища Степногірськ продовжуються.

«Там ворог штурмує наші позиції біля Плавнів і Приморського і хоче підійти ближче до Степногірська, інфільтруватися туди, відтіснити Сили оборони України з цього населеного пункту», – заявив Волошин.

За його словами, у разі захоплення Степногірська російські війська зможуть завдавати ударів по східних, південно-східних і південних околицях Запоріжжя, а також обстрілювати логістичні шляхи, що ведуть із Запоріжжя на схід – до Гуляйполя й Оріхова.

Однією з найбільш активних ділянок фронту на Запоріжжі нині є Гуляйпільська. Так, у січні на напрямку було зафіксовано за добу більше боєзіткнень, ніж на Покровському напрямку, який вважається одним із найбільш активних.

Загалом у Запорізькій області нині фіксується до 700 обстрілів на добу, повідомили раніше цього місяця в Головному управлінні Національної поліції України у Запорізькій області.

Аналітики проєкту DeepState відзначили велику активність агресора в Запорізькій області в кінці 2025-на початку 2026-го. За їхніми даними, армія РФ активно штурмує Білогір’я біля Оріхова, а також Степногірськ, який може відкрити російським військам дорогу на місто Запоріжжя.