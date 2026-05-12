Сили спецоперацій повідомили про попередні ураження об’єктів Росії під Маріуполем

Українські військові завдали низки ударів по російських об’єктах і логістиці до 5 травня, повідомляє командування Сил спеціальних операцій 12 травня.

За повідомленням, безпілотники ССО до 5 травня уражали «склади, логістику, командний пункт, ремонтну базу та інші обʼєкти противника» на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, а також в Бєлгородській області Росії.

«В Сартані під Маріуполем на Донеччині підрозділи Middle-strike ССО уразили склади боєприпасів ворожих підрозділів. В Бойківському уражено склад матеріально-технічного забезпечення та логістичний центр підрозділів противника», – заявляє командування.

Також військові звітують про удари по російській ремонтній базі в окупованій Миколаївці Донецької області та командно-спостережному пункту РФ в Святотроїцькому Запорізької області.

«У Ровеньках на Луганщині ССО вдарили по тимчасовому розташуванню механіків противника, а в Куликівському на Запоріжжі по ворожому полігону. Також підрозділ Middle-strike ССО уразив розташування підрозділу безпілотників ворога в Новій Таволжанці білгородської області РФ», – додають у ССО.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Президент України Володимир Зеленський оголосив «режим тиші» з півночі 6 травня, який був майже одразу порушений Росією. При цьому російська влада ніяк не реагувала на пропозицію Києва про перемир’я вже починаючи з півночі 6 травня.

Згодом Україна та Росія оголосили припинення вогню з 9 по 11 травня, хоча обидві сторони заявляли про порушення.