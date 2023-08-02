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США: обвинуваченого у нападі на синагогу в Піттсбурзі засудили до страти

Суд розглядав справу як масове вбивство з обтяжливою обставиною – мотивом ненависті

Присяжні в США одноголосно засудили до страти Роберта Бауерса, який у жовтні 2018 року влаштував стрілянину в синагозі в Піттсбурзі, штат Пенсільванія. Внаслідок нападу тоді загинули 11 людей, ще шестеро були поранені.

Суд розглядав справу як масове вбивство з обтяжливою обставиною – мотивом ненависті. Під час стрілянини Бауерс вигукував антисемітські гасла і закликав убивати євреїв.

Стрілянина в піттсбурзькій синагозі «Дерево життя» 27 жовтня 2018 року стала наймасовішим вбивством на ґрунті антисемітизму в історії США. Як повідомили ЗМІ, Бауерс, озброєний гвинтівкою і кількома пістолетами, увірвався до синагоги під час суботньої молитви і відкрив вогонь по парафіянах. До цього він писав в інтернеті пости із погрозами на адресу єврейських громадських організацій.

Вирок Бауерсу – перший смертний вирок, винесений у США за правління адміністрації президента Джо Байдена. Захист наводив аргументи про нестабільний психічний стан обвинуваченого в момент скоєння злочину, проте присяжні не повважали їх доказовими.

Як пише агентство Reuters, наразі н​евідомо, коли Бауерса стратять і чи станеться це взагалі: Міністерство юстиції США запровадило мораторій на виконання федеральних страт, поки переглядає смертну кару, яку Байден обіцяв скасувати, коли балотувався на посаду президента.

США: стрілянина в Піттсбурзі. Поліція закликає залишатися вдома – відео
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США: стрілянина в Піттсбурзі. Поліція закликає залишатися вдома – відео

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