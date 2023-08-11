Синєгубов: з Куп’янського району евакуювали понад 60 людей, серед них 9 дітей

Триває обов’язкова евакуація цивільних із прифронтових пунктів Куп’янського району, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Вона (евакуація – ред.) відбувається планово, за визначеними безпечними маршрутами. Станом на зараз вивезено 63 особи, в тому числі 9 дітей», – заявив він у своєму Телеграмі.

За словами голови області, місцева влада розглядає можливість примусової евакуації дітей на відстані 7-10 кілометрів від лінії фронту, в тому числі з Куп’янська. Це рішення має ухвалити Рада оборони області та погодити Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Синєгубов повідомив, що в Куп’янській громаді залишається близько 12 тисяч людей.

«В Харкові та віддалених від фронту областях України зарезервовані місця для розміщення евакуйованих. Наразі такий резерв в Харкові складає 3,5 тисячі місць. Але цей показник може бути оперативно збільшений до 16 тисяч», – додав голова ОВА.

Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області. Розпорядження опубліковане в телеграм-каналі Купʼянської міської військової адміністрації. В останні дні повідомлялося про посилення обстрілів з боку Росії.