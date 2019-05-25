Прогноз погоди на вихідні: грози, шквали, град по всій Україні

Український гідрометцентр оприлюднив попередження, згідно з яким на всій території України 25 травня встановлюються «потенційно небезпечні умови».

«25 травня в Україні грози, подекуди пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в окремих районах – град, в Запорізькій, Донецькій і Луганській областях – значні дощі», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

Тим часом, ДСНС продовжує боротися з наслідками негоди в Івано-Франківській та Закарптаській областях.

Як заявили рятувальники, посилаючись на Укргідрометцентр, очікується продовження пiдвищення рiвнiв води :