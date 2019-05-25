Прогноз погоди на вихідні: грози, шквали, град по всій Україні

Український гідрометцентр оприлюднив попередження, згідно з яким на всій території України 25 травня встановлюються «потенційно небезпечні умови».
«25 травня в Україні грози, подекуди пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в окремих районах – град, в Запорізькій, Донецькій і Луганській областях – значні дощі», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.
Тим часом, ДСНС продовжує боротися з наслідками негоди в Івано-Франківській та Закарптаській областях.
Як заявили рятувальники, посилаючись на Укргідрометцентр, очікується продовження пiдвищення рiвнiв води :
- 25 - 26 травня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,1 - 0,6 м над рiвнями на 04 год. 24 травня, з подальшим затопленням заплав, с/г угiдь. Зберiгається можливiсть перевищення вiдмiток затоплення прирiчкових населених пунктiв, будiвель, госпоб'єктiв у Сокальському районі Львiвськоi областi.
- 25-27 травня на рiчках басейну Прип'ятi на 0,2-0,8 м над рiвнями на 08 год. 24 травня, з подальшим затопленням заплав, с/г угідь та господарських споруд. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення доріг місцевого значення, господарських обєктів та с/г угідь у рядi сіл Любешівського, Маневицького, Волинської області та Сарненського району Рівненської області.
- 26 травня на р.Тиса - м.Чоп - 1170-1220 см (1007 см на 8 год 25 травня) , з утриманням води на заплавi;
- в другiй половинi доби 25 травня на р.Латориця - м.Чоп - 675-695 см (660 см на 8 год 25.05), з утриманням води на заплавi.
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