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25 квітня 2020, Київ 15:27
Новини | Суспільство

Синоптики попереджають про зміну погоди в Україні: буде вітряно і дощитиме

«Часом дощ, вночі в більшості північних та центральних областей, вдень на Харківщині місцями значний дощ»

Український гідрометцентр попереджає про зміну погоди в Україні 26 квітня.

«Часом дощ, вночі в більшості північних та центральних областей, вдень на Харківщині місцями значний дощ. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°, на крайньому півдні та сході до 20°», – йдеться в повідомленні.

Крім того синоптики оголосили штормове попередження через посилення вітру.

«Вдень 25 квітня у західних, центральних, південних та більшості північних областей, протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності – жовтий)», – додали в Укргідрометцентрі.

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