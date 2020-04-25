Синоптики попереджають про зміну погоди в Україні: буде вітряно і дощитиме

Український гідрометцентр попереджає про зміну погоди в Україні 26 квітня.

«Часом дощ, вночі в більшості північних та центральних областей, вдень на Харківщині місцями значний дощ. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°, на крайньому півдні та сході до 20°», – йдеться в повідомленні.

Крім того синоптики оголосили штормове попередження через посилення вітру.

«Вдень 25 квітня у західних, центральних, південних та більшості північних областей, протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності – жовтий)», – додали в Укргідрометцентрі.