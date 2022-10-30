«Госпіталізована жителька Куп’янського району» – Синєгубов про російські обстріли Харківщини

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив вранці 30 жовтня, що впродовж минулої доби російські війська обстрілювали місто Куп’янськ, населені пункти Вовчанської громади Чугуївського району, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів області.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненням госпіталізована 58-річна жителька Куп’янського району, зауважив очільник Харківщини.

«В Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, сталася масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізовано. Попередньо, ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

29 жовтня Синєгубов повідомляв про трьох поранених за добу мирних жителів Харківщини внаслідок російських обстрілів.

У результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

Минулого тижня у Харківській ОВА повідомили, що російські війська продовжують окуповувати трохи менше ніж два відсотки від загальної кількості населених пунктів Харківської області.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини повідомляє, що змогло підтвердити 6 374 випадки загибелі і 9 776 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані УВКПЛ ООН від 24 лютого до півночі 23 жовтня, повідомили в організації. В ООН наголошують, що реальні цифри - значно вищі.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.