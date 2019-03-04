Чільні генерали зі США та Росії обговорять ситуацію в Сирії

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд та очільник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов мають зустрітися 4 березня в столиці Австрії Відні й обговорити ситуацію в Сирії.

«Два військові лідери обговорять усунення конфліктів між коаліцією (міжнародною коаліцією в Сирії під керівництвом США – ред.) та російською операцією в Сирії, плюс обміняються поглядами на стан американсько-російських військових відносин і поточною міжнародною безпековою ситуацією в Європі й інші ключові теми», – сказав речник Об’єднаного комітету начальників штабу полковник Патрік Райдер.

Президент США Дональд Трамп здивував американських законодавців і міжнародних партнерів у грудні 2018 року, оголосивши про рішення вивести із Сирії всі дві тисячі американських солдатів. На його думку, американські військові там більше непотрібні, оскільки перемога над бойовиками «Ісламської держави» здобута.

Втім, Вашингтон має намір залишити в Сирії щонайменше 200 миротворців.

2 березня підтримувані США сили в Сирії, що борються проти угруповання «Ісламська держава» на сході країни, дісталися останнього району, контрольованого бойовиками-екстремістами.

Громадянська війна триває в Сирії з 2011 року. Унаслідок конфлікту загинули понад 400 тисяч людей. Росія, втрутившись в цей конфлікт, надає в ньому підтримку президенту Сирії Башару Асаду, якого критикують країни Заходу.