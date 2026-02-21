Доступність посилання

Новини | Події

Сирський розповів про своє завдання на час переговорів України і РФ

Сирський підкреслив, що крім оборони стоїть також завдання звільнити території, якщо буде така можливість
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю для Le Monde зазначив, його завдання на час переговорів України і РФ полягає у тому, щоб не дати противнику просунутися.

Сирський підкреслив, що крім оборони стоїть також завдання звільнити території, якщо буде така можливість.

«До кінця переговорів моє завдання – що б не трапилося, своїми діями на полі бою запобігти глибокому просуванню противника до наших оборонних позицій і, за можливості, звільнити нашу територію», – сказав він.

Головком наголосив, що «саме це забезпечить чесні переговори, які приведуть до справедливого миру».

Раніше, в інтерв’ю Пірсу Морґану, опублікованому на YouTube ввечері 18 лютого, Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів зі США і Росією щодо припинення війни РФ проти України знову пройде у Швейцарії. Планованої дати переговорів голова держави не навів, але підкреслив важливість проведення переговорів саме в Європі.

Відразу по завершенню переговорів між Україною, США і Росією в Женеві (Швейцарія) Зеленський заявив, що спостерігався прогрес у військових аспектах, але в політичних сферах залишаються «чутливі питання». «Поки що позиції різні, бо перемовини були непрості… Тобто в напрямку військовому прогрес я почув, у напрямку політичному – був діалог, домовилися йти далі, домовилися продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув», – додав президент, зазначивши, що деталі знатиме по поверненню групи в Україну.


