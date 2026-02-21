На Харківщині внаслідок удару дрона постраждало пʼятеро людей, пошкоджені будинки – прокуратура

На Харківщині внаслідок удару російського дрона по Лозівському району постраждало пʼятеро людей, йдеться у повідомленні місцевої прокуратури.

«За даними слідства, 21 лютого близько 16:20 ворожий безпілотник, попередньо типу «Герань-2», атакував село Артільне Лозівського району. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди. Гостру реакцію на стрес отримали троє жінок та двоє чоловіків», – повідомили у відомстві.

Зазначається, що за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.