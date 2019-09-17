Троє таджицьких прикордонників загинули на кордоні Таджикистану й Киргизстану

Під час конфлікту на кордоні Киргизстану та Таджикистану загинули троє таджицьких прикордонників, повідомила влада прикордонної Согдійської області. Серед загиблих – керівник прикордонного пункту 35-річний Рустам Убайдуллоєв, 21-річний солдат Рамазон Ісломов і 19-річний солдат Гійосіддін Суванов.

Таджицька служба Радіо Свобода повідомляє, що голова Согдійської області перебуває на кордоні і планує провести переговори з киргизькими коллегами. Зараз ситуація під контролем.

На кордоні Киргизстану та Таджикистану в Баткенській області Киргизстану ввечері 16 вересня відбулася стрілянина. Таджицька влада заявляє, що був убитий один солдат із Киргизстану, пізніше з’явилася інформація, що він поранений.

Російська інформагенція ТАСС із посиланням на представника прикордонного відомства Киргизстану повідомляє, що таджицька сторона першою застосувала зброю, обстрілявши киргизький прикордонний пост Максат, а потім – тимчасовий прикордонний пост Сай в Баткенській області.

Прес-служба прикордонних військ Таджикистану опублікувала заяву, в якій повідомила, що Киргизстан, всупереч попереднім домовленостям, почав будівництво невідомого об’єкта на спірних територіях. У такому ж незаконному будівництві влада Киргизстану звинувачує і Таджикистан.

Ситуація на кордоні Таджикистану та Киргизстану загострилася 14 вересня після того, як громадяни Таджикистану розпочали будівельні роботи на спірній ділянці державного кордону в Ляйлякському районі Баткенської області Киргизстану. Тоді киргизька сторона посилила охорону кордону з Таджикистаном.

Понад 10 років тому Киргизстан і Таджикистан підписали угоду, що на спірних ділянках держкордону будівництво не відбуватиметься. Але всі ці роки обидві сторони висловлюють претензії з приводу недотримання цих домовленостей.

Офіційні особи Таджикистану поки не коментували проведення будівельних робіт на неузгоджених ділянках прикордонної території.