У Таджикистані завершилося голосування на виборах президента

У Таджикистані завершилося голосування на президентських виборах, на яких очікується продовження повноважень авторитарного лідера Емомалі Рахмона ще на сім років. Виборчі дільниці закрилися о 20:00 за місцевим часом.

Центральна виборча комісія визнала вибори такими, що відбулися, ще о 15:00. На цей час, за її даними, у виборах взяли участь 70,7% виборців. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них візьмуть участь понад 50% внесених у списки.

У списки, за даними ЦВК, внесені 4 900 545 виборців, по країні працювали 3375 виборчих дільниць і 39 – за її межами.

Підсумкові результати виборів будуть оголошені 12 жовтня.

Рахмон, який перебуває при владі з 1992 року, перемагав у чотирьох президентських виборах поспіль, жодні з них західні спостерігачі не вважали вільними та справедливими.

68-річному Рахмону протистоять чотири маловідомі кандидати, які представляють провладні партії в парламенті країни.

Вибори також є першими відтоді, коли найвпливовіший політичний конкурент Рахмона, Партія ісламського відродження, була оголошена поза законом. Верховний суд заборонив цю політичну силу як «терористичну» організацію в 2015 році. Багато лідерів партії та чиновників потрапили за ґрати, інші втекли з країни.

Рахмон є єдиним пострадянським керівником, який править довше, ніж Олександр Лукашенко в Білорусі.

Вибори відбуваються на тлі поглиблення економічних негараздів Таджикистану через пандемію COVID-19: сотні тисяч робітників-мігрантів не можуть поїхати працювати до Росії, і це суттєво скорочує потік грошових переказів, необхідних для підживлення місцевої економіки.