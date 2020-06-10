Таджикистан криміналізує поширення коронавірусу з необережності

Парламент Таджикистану проголосував за криміналізацію поширення коронавірусної інфекції з необережності. Законопроєкт, ухвалений 10 червня, передбачає ув’язнення від двох до п’яти років для людей, які вперше поширили хворобу з необережності. Якщо хтось зробить це неодноразово, йому може загрожувати до 10 років в’язниці.

Кожен, кого визнають винним у навмисному поширенні вірусу, також може бути покараний ув’язненням до 10 років.

У розмові з таджицькою службою Радіо Свобода законодавець Равшан Раджабзода зазначив, що метою закону не є покарання людей.

«Мета – не допустити інфекційних захворювань, які досі існують у нашій країні», ¬ сказав він.

Парламент також затвердив штрафи в розмірі до 28 доларів для тих, хто не носить маску в публічному місці або не дотримується фізичного дистанціювання на два метри.

Авторитарний уряд Таджикистану спочатку стверджував, що в країні не було випадків коронавірусної інфекції, і президент Емомалі Рахмон не дослухався до думки міжнародних експертів щодо запровадження соціальної дистанції чи інших заходів для зменшення поширення захворювання.

За офіційними даними, в Таджикистані коронавірусом інфіковані 4690 людей, 48 із них померли.