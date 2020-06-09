У Київській області через коронавірус закрили другий дитсадок

У місті Ірпінь Київської області зафіксували інфікування коронавірусом працівника місцевого дитячого садочку. Через це заклад вирішили закрити на карантин, повідомив 9 червня заступник міського голови Олександр Маркушин.

Коронавірус виявили у дитсадку «Казка». Хвора працівниця з дітьми не контактувала, востаннє вона була в закладі 29 травня, ще до поновлення його роботи, після чого пішла на лікарняний.

У дитсадку проведуть дезінфекцію, а всі контактні особи пройдуть перевірку на коронавірус методом ПЛР-дослідження.

Раніше цього тижня в дитячому садку «Калинка» у Броварах Київської області стався спалах коронавірусного захворювання COVID-19. Коронавірус тут підтверджено у дев’ятьох дітей і трьох дорослих. Двоє хворих дітей госпіталізовані до обласної дитячої лікарні в місті Боярка.

Згідно з рішенням уряду, дитсадки в Україні могли відкритися після карантину з 25 травня. У різних областях встановлені різні дати, коли садки починають приймати дітей, це залежить від епідеміологічної ситуації в кожному окремому регіоні.