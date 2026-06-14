Тайвань запустив сайт для збору розвідувальних даних від громадян Китаю

Влада Тайваню створила спеціальний сайт, через який громадяни Китаю можуть передавати розвідувальну інформацію – про це Бюро національної безпеки (NSB) країни заявило 14 червня.

«Останніми роками економіка Китаю стикається зі дедалі більшими труднощами, тоді як політичний контроль залишається жорстким. У поєднанні з усе ширшим колом соціальних проблем та проблем, пов’язаних із засобами існування, ці умови підживлюють громадське невдоволення», – йдеться в заяві.

Як цитує Reuters, у відомстві прокоментували, що ресурс розрахований на людей, які «втомилися від системи та хочуть змін» на тлі економічних проблем та посилення контролю з боку влади Китаю.

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Відомство закликало китайських громадян як усередині країни, так і за її межами ділитися інформацією. У материковому Китаї сайт заблоковано.

У Тайбеї зазначили, що використовують підхід, який раніше застосовували спецслужби Сполучених Штатів, Великої Британії та Ізраїлю.

Китайська влада наразі не коментувала заяву NSB.

У 2024 році влада КНР також запускала спеціальну електронну адресу для повідомлень про «злочини тайванських сепаратистів».

Пекін вважає Тайвань частиною своєї території і виступає проти офіційних контактів інших держав із тайванською владою. Влада Тайваню, у свою чергу, відкидає пропоновану Китаєм модель «одна країна – дві системи», яку Пекін використовує як основу для можливого об’єднання.