Представники «Талібану» і делегація Афганістану завершили дводенні переговори в Москві

Представники екстремістського угруповання «Талібан» і офіційної влади Афганістану заявили, що після двох днів переговорів у Росії планують продовжити «внутрішньоафганський» діалог у Катарі «якомога швидше».

Делегацію офіційного Кабулу з близько 40 політиків очолив колишній президент країни Хамід Карзай. Представників чинного афганського уряду в ній не було.

Згідно зі спільною заявою сторін, вони домовилися зустрітися знову в столиці Катару Досі, де «Талібан» має напівофіційне представництво.

Зустріч у Москві стала частиною ширшого переговорного процесу, до якого долучилися представники Сполучених Штатів.

Планується, що делегати США і талібів зустрінуться в Досі 25 лютого, через кілька тижнів після того, як представник Вашингтону з мирного врегулювання в Афганістані Залмай Халілзад заявив про узгодження рамкової мирної угоди з бойовиками.

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Халілзад не брав участі в переговорах у Москві. 8 лютого він виступить у Вашингтоні і розповість про поточний статус мирного процесу в Афганістані.

Карзай за результатами зустрічі в Москві назвав ці переговори «вельми задовільними».

Втім, зустріч президент Афганістану Ашраф Гані характеризує делегацію під проводом Карзая як таку, що не виступає від імені влади Кабулу, повідомляють місцеві ЗМІ.

«Ті, хто долучився що цих перемов, є незалежними особами», – цитує Гані афганське видання ToloNews.

Він додав, що «бажає найкращого» голові афганської делегації.

За словами Карзая, головним предметом обговорення в Москві стало виведення іноземних військових з Афганістану. Він стверджує, що з цього питання майже вдалося досягти консенсусу.

Голова делегації «Талібану», яка складалася з десяти людей, Шер Мухаммад Аббас Станікзай, також назвав зустріч «дуже успішною».

«Ми досягли згоди з багатьох питань і я сподіваюся, що в майбутньому ми матимемо подальший поступ і врешті-решт досягнемо рішення, ми можемо досягнути повного миру в Афганістані», – заявив Станікзай журналістам.

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За словами представника бойовиків, питання про виведення військових США з Афганістану ще не вирішене.

США намагаються влаштувати домовленість, що привела б до закінчення 17-річної війни між талібами і урядом Афганістану. Переговори йдуть важко, таліби відмовляються від прямих контактів із представниками уряду і мають США за посередника.

20 грудня 2018 року представник США офіційно заявив про наміри американського президента Дональда Трампа вивести в недалекому майбутньому з Афганістану не менше ніж п’ять тисяч військовослужбовців. Ця новина надійшла на наступний день після заяви Трампа про намір вивести дві тисячі військових із Сирії.