У «Талібані» заявили, що афганським дівчатам будь-якого віку дозволено навчатися в релігійних школах

Афганським дівчатам будь-якого віку дозволено навчатися в релігійних школах, в яких традиційно навчаються лише хлопці, заявив представник «Талібану» в повідомленні Associated Press.

Мансор Ахмад, речник Міністерства освіти, 21 грудня повідомив AP, що вікових обмежень для дівчат у підконтрольних уряду медресе немає. Єдина вимога полягає в тому, що дівчата повинні відвідувати клас медресе, який відповідає їхньому віку.

Спеціальна посланниця ООН Роза Отунбаєва 20 грудня заявила Раді безпеки, що Організація Об’єднаних Націй отримує «все більше і більше доказів» того, що дівчата можуть навчатися в ісламських школах.

Після захоплення влади в Афганістані два роки тому «Талібан» не виконав свої обіцянки щодо поміркованості й натомість суттєво обмежив свободи жінок і дівчат, запровадивши жорстоке придушення інакодумства.

У липневому звіті цього року експерти ООН заявляли, що становище дівчат і жінок в Афганістані є найгіршим у світі. За їхнім формулюванням, систематичні обмеження прав жінок і дівчат можуть бути рівнозначні «гендерному апартеїду».

З моменту усунення підтримуваного Заходом уряду Афганістану і захоплення країни в серпні 2021 року таліби встановили обмеження на зовнішній вигляд жінок, свободу пересування, право на роботу чи навчання і доступ до розваг.

Афганським жінкам заборонено отримувати середню й вищу освіту, їм дозволяється працювати на дуже обмеженій кількості робіт. Їм також заборонено виїжджати з дому без супроводу родича-чоловіка. Жінки мусять носити дуже закритий одяг, інакше їм загрожує суворе покарання.