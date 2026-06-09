В Афганістані державним службовцям заборонили користуватися смартфонами

Лідер владного в Афганістані угруповання «Талібан» Хайбатулла Ахундзада заборонив талібам і всім державним службовцям користуватися смартфонами, повідомляє Afghanistan International з посиланням на документ. Що це за документ не уточнюється, наказ самого Ахундзади, за даними медіа, був усним.

Про наказ повідомили військові суди, які, як повідомляється, притягатимуть порушників до відповідальності. Їм доручено забезпечити «повне виконання наказу та надати керівництву талібів гарантії його виконання».

Крім того, створений спеціальний список, у якому вказане ім’я, посада, місце служби, мобільний оператор і номер телефона кожної особи, яка перебуває під наглядом.

Кілька днів тому міністерство освіти уряду талібів заборонило учням приносити смартфони до шкіл. До цього міністр вищої освіти назвав смартфони «одним із трьох головних ворогів мусульман». У жовтні 2025 року він повідомив університетам і навчальним закладам, що використання смартфонів заборонене в робочий час і на території університетів, а мобільними пристроями можуть користуватися лише ректори та керівники навчальних центрів.

Радикальне ісламістське угруповання «Талібан» визнане терористичною організацією в США та ЄС. Після захоплення влади в Афганістані у серпні 2021 року таліби обмежили доступ до інтернету, пояснивши це рішення запобіганням «аморальності». Загалом, на думку критиків, відключення інтернету (восени 2025 року таліби повністю відключали інтернет у країні) вписується у загальний курс талібів на придушення особистих свобод та вільного обміну інформацією. Росія залишається єдиною країною у світі, яка де-юре визнала уряд талібів, так званий Ісламський емірат Афганістан.