Москва налагоджує «прагматичний діалог» із «Талібаном» – Шойгу

Росія встановлює «повноцінне партнерство» з угрупованням «Талібан», яке керує Афганістаном, закликаючи інші країни також розширити співпрацю з Кабулом, повідомляє Reuters з посиланням на зроблену 14 травня заяву секретаря Ради безпеки Росії Сергія Шойгу.

За даними агенції «Інтерфакс», Шойгу заявив, що Москва налагоджує «прагматичний діалог» із «Талібаном» у сферах безпеки, торгівлі, культури та гуманітарної допомоги.

Про це Шойгу заявив на полях засідання Шанхайської організації співробітництва (ШОС). За його словами, ШОС має відновити зв’язки з Афганістаном.

Росія визнала «Талібан» терористичною організацією у 2003 році, але відкликала таке визнання у квітні 2025 року.

Торік Росія стала першою країною, яка визнала ісламістський уряд «Талібану». Таліби прийшли до влади після 20 років війни у серпні 2021 року, поваливши легітимний уряд і спричнивши хаотичне виведення військ під проводом США.