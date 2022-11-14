«Обстрілював цивільних у Маріуполі»: суд відправив на 12 років за ґрати танкіста армії РФ

Танкіст армії РФ, який, за даними українських правоохоронців, обстрілював цивільних у Маріуполі, засуджений до 12 років за ґратими. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Суд визнав його винним у держзраді та участі у не передбачених законом збройних формуваннях.

«Слідчі СБУ встановили, що як оператор-навідник танку Т72 він здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя. Рашиста вдалося схопити у кінці квітня неподалік села Рівнопіль на Донеччині. Тоді ЗСУ підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон. У ході слідчих дій вдалося встановити, що цей танкіст має «довгу кар’єру» у терористичних угрупованнях «ДНР», – зазначають в СБУ.

Читайте також: ДБР повідомило, скільки розслідує проваджень через держзраду та колабораціонізм від 24 лютого

Наразі місто Маріуполь повністю окуповане. За даними міської влади, у Маріуполі триває гуманітарна катастрофа, жертви серед цивільних оцінюють щонайменше в десятки тисяч людей.