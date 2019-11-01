Київ: станції метро «Театральна» і «Хрещатик» відновили роботу

У Києві станції метро «Театральна» і «Хрещатик» відновили роботу, повідомила пресслужба київської підземки.

Зранку 1 листопада метрополітен заявив, що отримав анонімну інформацію про мінування цих станцій. Втім, вибухівки там не знайшли.

Станцію «Арсенальна» через збільшення пасажиропотоку закривали на вхід «з міркувань безпеки для уникнення тисняви». Зараз вона працює в звичайному режимі.

У червні 2019 року Міністерство внутрішніх справ повідомило про підготовку змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування. Зміни передбачатимуть збільшення терміну ув’язнення та можливість конфіскації майна.