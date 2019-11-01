У Києві станції метро «Хрещатик» і «Театральна» закрили через повідомлення про мінування, повідомила пресслужба київської підземки.

«Станції «Театральна», «Хрещатик» і пересадки зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки», – розповіли в метрополітені.

У червні 2019 року Міністерство внутрішніх справ повідомило про підготовку змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування. Зміни передбачатимуть збільшення терміну ув’язнення та можливість конфіскації майна.