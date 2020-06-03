Головний епідеміолог Швеції визнав помилкою відмову від суворіших заходів ізоляції

Швеції варто було від початку епідемії COVID-19 установити додаткові обмеження, визнав в інтерв’ю «Шведському радіо» головний епідеміолог країни Андерс Теґнелл. За його словами, якби Швеція зустріла цю хворобу зараз, уже маючи знання про неї, то заходи «були б десь між тим, що є, і тим, що зробили в інших країнах».

Як пише Bloomberg, Теґнелл визнав, «що його стратегія боротьби з COVID-19 привела до занадто великої кількості смертей після того, як він переконав свою країну уникнути суворої ізоляції».

Швеція погодилася з підходом Теґнелла до боротьби з епідемією, нагадує Bloomberg. У країні не закривали ресторани, магазини і школи. Агентство відзначає, що таке рішення «викликало як похвалу, так і осуд із усього світу».

«Проте не підлягає обговоренню то, як ця стратегія вплинула на число померлих. За показника 43 смерті на 100 тисяч населення рівень смертності в Швеції став одним із найвищих в світі», – відзначає Bloomberg.

Відсоток смертності в Швеції (11,6% від числа захворілих, за даними університету Джонса Гопкінса) виявився значно вищим, ніж у сусідніх Данії та Норвегії (4,9% і 2,8% відповідно), які від початку встановили жорсткі обмеження.

До 3 червня в Швеції зафіксували 40,8 тисячі випадків захворювання COVID-19, померли від інфекції за час епідемії 4542 людини. Населення Швеції становить понад 10 мільйонів людей.