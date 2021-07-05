Телеканал «Дом» розслідує появу в ефірі зображення «російського Криму»

Український державний російськомовний телеканал «Дом», створений для мовлення на окуповані території Донбасу і Криму, повідомив, що розслідує появу в одному з його телеефірів зображення мапи Росії разом із українським Кримом, і просить Службу безпеки України про допомогу в цьому.

За повідомленням каналу, він має графічну заставку з мапою Росії в її міжнародно визнаних кордонах, яку використовує для передачі «Русский дневник» про події в цій країні. «Разом із тим, в одному з випусків раптово з’являється зображення півострова, і потім так само раптово зникає. Випуск було вилучено з ефіру каналу», – мовиться в повідомленні.

«Всі попередні планові випуски проєкту «Русский дневник» мають затверджену каналом графічну заставку – карта Росії без Криму. Джерела походження і потрапляння фейкової заставки наразі з’ясовуються службою внутрішньої безпеки. Триває службова перевірка через те, що такої графічної заставки немає в розпорядженні каналу, і як вона потрапила в один із випусків – невідомо», – заявили в каналі.

При цьому там також кажуть, що винного попередньо вже встановили, а всі долучені до цього проєкту особи наразі відсторонені від виконання своїх обов’язків.

«Крим – це Україна, і канал «Дом» робить усе можливе задля повернення його додому, стаючи при цьому об’єктом диверсій і провокацій. Публічно звертаємось до Служби безпеки України щодо допомоги нам у проведенні внутрішнього розслідування», – заявляє телеканал.

Раніше 5 липня користувачі звернули увагу, що в запису одного з випусків згаданого проєкту в один із моментів було видно заставку, схожу на оригінальну, тільки до зображення обрисів Росії був також доданий окупований український Крим, який до території Росії не належить.

За повідомленнями преси, йшлося про випуск за 1 липня. Після появи публікацій у пресі на цю тему запис усього випуску випуску був видалений із сайту, ютубу і фейсбуку каналу.

Телеканал «Дом» був створений понад рік тому, навесні 2020-го, для мовлення на окуповані території Донбасу і Криму, фактично ж він доступний на всій території України в інтернеті, через супутник чи в кабельних мережах тощо. Телеканал майже на сто відсотків російськомовний, що викликає критику частини коментаторів.