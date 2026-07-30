Підриви автомобілів в Одесі: правоохорнці затримали ймовірних причетних

Служба безпеки та Національна поліція повідомили 30 липня, що їхні співробітники «затримали виконавців обох терактів, які сталися в Одесі 28 липня».

«За результатами комплексних заходів протягом доби було затримано трьох агентів РФ, які заклали саморобні бомби під авто українського воїна та цивільного мешканця. Як з’ясувало розслідування, виконавцями першого вибуху виявилися двоє студентів місцевого технікуму, які на замовлення рашистів замінували автомобіль українського військовослужбовця. Крім цього, фігуранти облаштували поблизу «цілі» замасковану в коробці з-під соку відеокамеру з функцією віддаленого доступу для ворога. За допомогою замаскованого пристрою російські спецслужбісти відстежили наближення військового до машини і дистанційно підірвали її», – йдеться в повідомленні СБУ.

У цьому випадку потерпілий зазнав легких поранень – на відміну від другого інциденту, в якому є загиблий.

«Правоохоронці «по гарячих слідах» затримали виконавця ще одного резонансного теракту, який стався того ж дня у портовому місті. Ним виявився місцевий рецидивіст, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за торгівлю наркотиками. Зловмисник заклав саморобну бомбу під автомобіль цивільного, який підробляв таксистом. За попередніми висновками експертизи, потужність вибухівки становила майже пів кілограма тротилу», – вказано в повідомленні.

Як і в першому випадку, співробітники спецслужб РФ підірвали машину дистанційно, «водій загинув на місці, а пасажирка отримала тяжкі травми та була госпіталізована».

Двом фігурантам слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Третьому чоловікові інкримінують ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Одеська обласна прокуратура у своєму повідомленні уточнює вік підозрюваних – студентам по 18 років, третьому фігуранту, який названий жителем Чорноморська, – 32 роки.

Затримані перебувають під вартою, їхні коментарі чи коментарі їхнього захисту наразі не оприлюднювалися.