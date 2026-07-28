Поліція розслідує вибух авто в Одесі, постраждав водій

Національна поліція встановлює обставини вибуху автомобіля в Пересипському районі Одеси, повідомляє її обласне управління 28 липня.

Подія сталася вранці вівторка на подвір’ї багатоповерхівки, до правоохоронців звернулася дружина постраждалого.

«Унаслідок вибуху поранення отримав 49-річний водій кросовера. Медики оглянули чоловіка на місці. Попередньо встановлено, що щойно водій завів позашляховик і розпочав рух, автівка вибухнула», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правову кваліфікацію події нададуть після з’ясування всіх обставин події.

У лютому 2026 року в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль. Його 56-річний водій постраждав і був госпіталізований. Служба безпеки України згодом кваліфікувала вибух як теракт. Згодом підозрюваного затримали.