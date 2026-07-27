У Львові під час акції через відставку Федорова затримали чоловіка з ножем – поліція

У Львові під час акції через відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони затримали чоловіка з ножем, повідомила пресслужба Національної поліції Львівської області.

За повідомленням, затриманим є 32-річний житель Новояворівська, з місця події вилучено ніж.

Чоловік має розлади психічного здоров’я, зазначають у поліції.

Інцидент стався у Львові під час акції на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

За попередньою інформацією, близько 21:00 27 липня чоловік із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися у бік спікерів, учасники акції затримали його, після чого передали поліцейським, які перебували неподалік.

Наразі вирішується питання щодо поміщення його до спеціального закладу.

У Києві та інших містах України продовжуються протести через звільнення Федорова. Вони розпочалися з 16 липня. Також від мітингувальників лунали заклики до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Читайте також: Драпатий замість Сирського: що насправді може змінити новий головком у війську

Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

21 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий.

Михайло Федоров привітав Драпатого з визначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Водночас він подякував колишньому головнокомандувачу Олександру Сирському, якого критикував раніше, за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

16 липня президент Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.