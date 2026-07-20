Генпрокурор: львів’янина, який збирав гроші на лікування СМА, підозрюють у відмиванні коштів

Жителя Львова, який організував публічний збір коштів на лікування спінально-м’язової атрофії, підозрюють, поміж іншого, в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом – про це заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко 20 липня.

Він нагадав, що слідство щодо того, чи кошти, зібрані на лікування, були використані за призначенням, почалося понад рік тому і сьогодні «зробило ще один важливий крок».

«За даними слідства, кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, надалі проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями», – заявив Кравченко.

Слідство вважає, що ці операції мали ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух. Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 мільйона гривень, що підтверджують висновки судової експертизи.





Також, за словами Кравченка, в ході розслідування виявлені нові потерпілі: якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то сьогодні відомо вже про 96. Розмір встановлених збитків також зріс із 1,3 мільйона гривень до понад 2 мільйони.

«Підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах. Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скеровано до суду», – повідомив генпрокурор.

Він також додав, що триває окреме кримінальне провадження, яке встановлює повний маршрут руху коштів, усіх людей, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші:

«Перевіряються й інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами. Якщо буде встановлено інших причетних до цієї схеми, кожен із них нестиме відповідальність відповідно до закону. Довіра людей не може бути способом незаконного збагачення».

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Кравченко не назвав ім’я фігуранта. Обставини вказують на Назарія Гусакова, який раніше збирав кошти на лікування СМА. У березні Печерський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту в справі про ймовірне нецільове використання зібраних пожертв.

У червні 2025 року в медіа поширилася інформація про ймовірне зловживання Назарієм Гусаковим коштами, які він збирав на ліки.

Після звинувачень у непрозорому витрачанні грошей він заявив Lviv.Media, що «ніколи не розділяв свої кошти» й пожертви, які отримував на купівлю препаратів. Водночас мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Гусаков з червня минулого року отримував препарат «Еврісіді» за кошти міста. Однак Назарій зазначав, що цих ліків усе ж не було достатньо.

Поліція 22 червня повідомила про відкриття кримінального провадження. Президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ, що Гусаков виїхав за кордон 13 червня.