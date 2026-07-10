Кравченко закликав правоохоронців Монако створити спільну слідчу групу щодо справ Єрмолаєва й Березовської

Генеральний прокурор Руслан Кравченко провів онлайн-розмову із колегою в князівстві Монако Стефаном Тібо – про це він повідомив 10 липня.

До зустрічі долучилися перший заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад, головою Національної поліції Іван Вигівський, а також посадовці правоохоронної системи Монако.

За словами Кравченка, розмова стосувалася двох кримінальних проваджень, які розслідуються в Україні: про замах на «українську родину» в Монако та про вбивство Анастасії Березовської, яку в Монако підозрюють у причетності до нього.

Генпрокурор зазначив, що перша справа в Україні кваліфікується як закінчений замах на умисне вбивство двох і більше людей, вчинений на замовлення, способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Кравченко розповів, що поінформував правоохоронців Монако про перебіг українського розслідування, встановлені обставини вбивства Березовської, а також деталі затримання підозрюваних.





«Окремо наголосив на необхідності якнайшвидшого створення міжнародної слідчої групи, яка забезпечить оперативний обмін інформацією, координацію слідчих дій та ефективну взаємодію між правоохоронними органами України і Князівства Монако. Адже у таких справах саме швидкість та спільні дії правоохоронців є ключовими для встановлення всіх обставин злочину», – заявив він.

За словами генпрокурора, Київ відкритий до повноцінної співпраці, і він розраховує на таку ж відкриту позицію з боку партнерів у Монако.

«Спільно з колегами домовилися налагодити оперативний обмін інформацією та наявними матеріалами слідства», – додав Кравченко.

Правоохоронні органи Монако публічно не коментували зустріч.

7 липня в Офісі генпрокурора повідомили про підозру у вбивстві Анастасії Березовської, яку розшукував Інтерпол через вибух у Монако, двом затриманим у справі чоловікам. За даними слідства, жінка повернулася до України 1 липня, невдовзі після вибуху в Монако, через який постраждали троє людей, в тому числі бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв.

Читайте також: «Схеми» оприлюднили нові факти про фігурантів справи вбивства Березовської, яку підозрюють у замаху на Єрмолаєва в Монако

3 липня стало відомо, що Інтерпол оголосив у розшук громадянку України Анастасію Березовську – за підозрою в замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Вибух стався увечері 29 червня на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла у Монако. У матеріалах справи вказано, що підозрювана сховала вибуховий пристрій у рюкзаку біля входу до житлового будинку Sun’s Palace і привела його в дію з мобільного телефону, перебуваючи приблизно за 12 метрів. Внаслідок вибуху було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його супутницю і їхнього сина.

Прокуратури Монако і Франції порушили кримінальну справу за статтями про замах на вбивство, закладення вибухового пристрою в громадському місці й злочинну змову.

За допомогою джерел, обізнаних зі справою, «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, що Анастасія Березовська – 39-річна уродженка Житомира. Чим саме займалася жінка – достеменно невідомо, однак оголошення, які вона публікувала на маркетплейсі OLX у 2021 році, можуть свідчити, що вона, ймовірно, могла заробляти розведенням собак.