Генпрокурор заявив про підозру ексголові банку через ризиковані операції на 210 млн гривень

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 мільйонів гривень, заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко 29 червня.

«За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступили в змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне «сприяння», – заявив він.





За даними Кравченка, ціна таких послуг складала 0,15% від суми щомісячних операцій.

Генпрокурор зазначив, що йдеться не лише про порушення банківських правил, а й використання банку як інструменту для проведення «сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході».

Слідство оцінює, що з липня 2024 року по лютий 2025-го через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 мільйонів гривень, і підозрюваний отримував свою частку з кожної операції.

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«Коли людина, яка мала відповідати за контроль, фактично монетизує його обходження це вже питання не лише банківської етики, а кримінальної відповідальності. Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди», – заявив Кравченко.

Він додав, що підприємець, який фігурує в справі, також нестиме відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам.

Генпрокурор не озвучив назву банку та імена підозрюваних, їхня позиція щодо обвинувачень невідома.