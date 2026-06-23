Генпрокурор: Чорногорія екстрадує ексдиректорку табору на Київщині, де загинула дитина

Із Чорногорії до України екстрадують колишню директорку дитячого табору, яку розшукували в справі про загибель дитини, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко 23 червня.

«Сьогодні за матеріалами прокуратури суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору «Olympic Village», де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Кравченко уточнив, що після повідомлення про підозру колишня посадовиця перебувала за межами України, тому її оголосили в міжнародний розшук. На запит України Інтерпол опублікував «червоне оповіщення», за яким фігурантку затримали 21 червня на території Чорногорії.

Він додав, що наразі прокуратура завершує необхідні процедури для повернення жінки в Україну.





Генпрокурор вказав на те, що, коли дитина перебуває в таборі, відповідальність за її життя і безпеку несуть дорослі.

«Втеча за кордон не скасовує відповідальності. Жодна країна і жоден кордон не повинні стати способом уникнути правосуддя», – зазначив він.

Також обвинувальний акт стосовно тренера табору, якого обвинувачують у залишенні дитини в небезпеці, вже перебуває на розгляді суду, додав Кравченко.

У серпні 2023 року на території комплексу Olympic Village у селі Ходосівка Київської області загинув 10-річний хлопчик. За даними прокуратури, під час перебування у футбольному таборі він залишився без нагляду, коли купався в озері. Тоді тренеру повідомили про підозру в залишенні в небезпеці, що спричинило смерть малолітньої дитини.

Згодом директорці компанії «Футбольна академія Бенфіка Україна» повідомили про підозру в порушенні вимог охорони праці, що спричинило загибель людини. Позиція підозрюваних щодо обвинувачень невідома.