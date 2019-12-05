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05 грудня 2019, Київ 15:08
Новини | Політика

Тейлор: зустріч у «нормандському форматі» – можливість для Росії відвести війська з Донбасу

«Ми підтримуємо Україну та президента Зеленського, коли він піде на ці переговори у понеділок», – сказав Вільям Тейлор

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США підтримують Україну в запланованих 9 грудня переговорах у «нормандському форматі», заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

«Це вперше за три роки, коли зустрінуться лідери «нормандської четвірки». Тож це можливість для Росії погодитись відвести свої війська та повернути окуповану частину Донбасу Україні. Ми підтримуємо Україну та президента Зеленського, коли він піде на ці переговори у понеділок», – сказав дипломат, відповідаючи на запитання журналістів під час Форуму організаційного розвитку громадянського суспільства, що розпочався 5 грудня у Києві.

Зустріч у «нормандському форматі» запланований на 9 грудня у столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.

Що станеться на Донбасі, якщо Зеленський і Путін не домовляться?
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Що станеться на Донбасі, якщо Зеленський і Путін не домовляться?

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