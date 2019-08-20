Ткаченко йде з посади генерального директора «1+1 медіа»

Олександр Ткаченко йде з посади генерального директора групи «1+1 медіа». З 19 серпня холдинг очолив В’ячеслав Мієнко.

У компанії повідомили, що замість генерального директора стратегічне управління групою здійснюватиме правління, склад якого затверджується акціонером.

До нього увійшли керівник «Телевізійного бізнесу» Максим Кривицький, керівник напряму платного телебачення і Shared Services Ярослав Пахольчук, керівник «1+1 Digital і Інновацій» Анна Ткаченко, директори з GR, маркетингових комунікацій і фінансовий директор (В’ячеслав Мієнко, Світлана Павелецька та Дмитро Тузов відповідно).

Ткаченко обраний народним депутатом за списками партії «Слуга народу».

До складу «1+1 медіа» належать телеканали «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «1+1 International», «Уніан ТВ» і «Бігуді» та група інтернет-сайтів.

Мажоритарний пакет акцій холдингу належить бізнесмену Ігорю Коломойському.