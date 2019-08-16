Конгресменка США відмовляється відвідувати Західний берег Йордану на «принизливих умовах Ізраїлю»

Членкиня Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Рашида Тлаіб заявила, що не поїду до Західного берегу ріки Йордан на гуманітарних засадах – саме такий дозвіл на в’їзд їй надав Ізраїль.

Раніше Тель-Авів дозволив конгресменці, яка має палестинське походження, в’їзд до країни на гуманітарних засадах. Влада Ізраїлю оприлюднила текст листа з обіцянкою не підтримувати анти-ізраїльські бойкоти в ході поїздки, який Тлаіб, за повідомленнями, підписала.

У офіційному зверненні, оприлюдненому 16 серпня, Тлаіб звинуватила владу Ізраїлю у використанні її особистого сімейного становища.

«Ізраїльський уряд скористався моєю любов’ю та бажанням відвідати мою бабусю, щоб змусити мене мовчати та поставив мою можливість здійснити цей візит у залежність від того, чи підпишу я листа. Це показує, наскільки вони недемократичні та бояться, що мій візит викриє правду щодо того, що відбувається в державі Ізраїль та як палестинці живуть в умовах окупації, яку підтримує США», – заявила вона.

Тлаіб також зазначила, що її візит до бабусі, яка проживає на Західному березі Йордану, на таких умовах «розбив би їй серце».

16 серпня Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю заявило, що надасть двом членкиням Конгресу США від Демократичної партії Рашиді Тлаіб та Ільхан Омар дозвіл відвідати Західний берег на гуманітарних засадах.

Тлаіб і Омар відомі критикою президента Дональда Трампа і політики Ізраїлю щодо палестинців. Вони висловлювалися на підтримку палестинському антиізраїльському руху «Бойкот, відмова від інвестицій і санкції».

Конгресменки планували відвідати Єрусалим та Західний берег в рамках поїздки, організованої однією з палестинських організацій. Наразі невідомо, чи вони планують зустрітися з ізраїльськими чиновниками.

Тлаіб – за походженням палестинка, народилася в штаті Мічиган. Її родичі живуть в палестинському селі на Західному березі Йордану. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що може розглянути питання про відвідування Тлаіб родичів, якщо вона про це попросить.

Омар іммігрувала в США з Сомалі в дитинстві. Вона представляє в Конгресі штат Міннесота. У лютому Омар просила пробачення після того, як лідери демократів засудили її висловлювання про проізраїльське лобі у США, звинувативши у використанні антисемітських стереотипів.