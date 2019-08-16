Ізраїль все ж дозволив в’їзд конгресменкам США Омар і Тлаіб

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю заявило, що надасть двом членкиням Конгресу США від Демократичної партії Рашиді Тлаіб та Ільхан Омар дозвіл відвідати Західний берег на гуманітарних засадах.

Таке рішення ухвалили після того, як представниця штату Мічіган у Палаті представників Конгресу Рашида Тлаіб надіслала листа із запитом на дозвіл в’їхати до Ізраїлю для неї та її колеги Ільхан Омар (представниці Міннесоти), оскільки раніше їм відмовили в праві на офіційний візит.

У листі до Міністерства внутрішніх справ Тлаіб зазначила, що хоче відвідати родичів, зокрема бабусю, якій понад 90 років. Конгресменка припустила, що це може бути її остання можливість побачитися зі старшою родичкою.

Раніше 16 серпня стало відомо, що першим конгресменкам-мусумальманкам Тлаіб та Омар відмовили в офіційному візиті через їхню підтримку бойкоту Ізраїлю у зв’язку з окупацією Західного берега Йордану та ставлення ізраїльського уряду до палестинського населення.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна «відкрита для критиків та критики», але не з боку тих, хто підтримує антиізраїльський бойкот. Не впускати конгресменок до Ізраїлю також закликав президент США Дональд Трамп.

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Тлаіб і Омар відомі критикою президента Дональда Трампа і політики Ізраїлющодо палестинців. Вони висловлювалися на підтримку палестинському антиізраїльському руху «Бойкот, відмова від інвестицій і санкції».

Конгресменки планували відвідати Єрусалим та Західний берег в рамках поїздки, організованої однією з палестинських організацій. Наразі невідомо, чи вони планують зустрітися з ізраїльськими чиновниками.

Тлаіб – за походженням палестинка, народилася в штаті Мічиган. Її родичі живуть в палестинському селі на Західному березі Йордану. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що може розглянути питання про відвідування Тлаіб родичів, якщо вона про це попросить.

Омар іммігрувала в США з Сомалі в дитинстві. Вона представляє в Конгресі штат Міннесота. У лютому Омар просила пробачення після того, як лідери демократів засудили її висловлювання про проізраїльське лобі у США, звинувативши у використанні антисемітських стереотипів.