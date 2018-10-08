Суддя Київського апеляційного госпсуду Дідиченко отримала майже 170 тисяч гривень зарплати – #Точно

Суддя Київського апеляційного господарського суду Марина Дідиченко у вересні отримала 168 491 гривню заробітної плати. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

У декларації за 2017 рік вищезгадана суддя вказала квартиру площею 132 квадратних метри, частку в квартирі, гараж і земельну ділянку. Минулорічний дохід Марини Дідиченко становив 944 тисячі гривень. У готівці вона зберігає 50 тисяч гривень і 25 тисяч доларів США.

У мережі можна знайти лише один блог судді Дідиченко, де вона обґрунтовує важливість повноцінного соціального забезпечення суддів, бо це, на її думку, посідає найважливіше місце в системі гарантій незалежності носіїв судової влади.